Noordenveld investeert in woningbouw en gaat sparen

Noordenveld gaat komend jaar investeren in woningbouw. Daarnaast wil de gemeente geld sparen vanwege de vele onzekerheden in de toekomst. "We willen er zijn voor onze inwoners, bedrijven en verenigingen die het financieel moeilijk krijgen", zegt wethouder Alex Wekema.

Die plannen staan in de begroting voor volgend jaar. "We zijn blij dat we voor 2023 een sluitende begroting kunnen presenteren met een positief saldo van 498.000 euro", laat Wekema weten. "Als gemeente hebben we wel te maken met de hoge inflatie, waardoor we minder financiële ruimte hebben dan vorig jaar. Vanwege de vele onzekerheden zetten wij extra geld opzij."

Speciaal voor de bouw van extra huizen wordt een woningbouwteam opgezet. Daar moeten mensen uit de woningbouwmarkt zich bezighouden met projecten in de gemeente.

Verhoging OZB

Om de plannen te bekostigen stijgt de onroerendezaakbelasting (ozb) met 4 procent. Dat is volgens de wethouder lager dan normaal. "In het verleden baseerden we de stijging van de ozb vaak op de inflatiecorrectie. De inflatie ligt momenteel rond de 10 procent."