Zo'n veertig procent van de soorten in het bos is afhankelijk van dood hout . Maar ook opgestapeld haardhout in de houtschuur is een broedplaats van insecten. Natuurspotter Jan van Ginkel is gaan letten op de beestjes die zich met zijn hout bemoeien. Ondertussen laat hij zijn gedachten gaan over de natuur in Drenthe.Van Ginkel: "Wat een variatie, om je klein bij te voelen. Terwijl ik mij verbaas over de stapeltjes stuifmeel en houtknaagsel en de insectjes die af- en aanvliegen, gaan mijn gedachten op de loop naar politiek en beleid in Drenthe." Hij roemt de initiatieven om de achteruitgang van de insecten tegen te gaan, maar is ook van mening dat bermbeheer niet altijd ecologisch gebeurt.In eigen tuin probeert Van Ginkel een voedingsarme bodem te creëren om zo de soortenrijkdom te vergroten. "Schoffelen is al jaren uit den boze. De moeite van het nietsdoen heeft geleid tot een soortenrijk erf waarin naast tuinplanten veel wilde soorten aanwezig zijn." Lees hier het volledige blog van Van Ginkel.