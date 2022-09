Pride-foto's op Koopmansplein in Assen afgeplakt

Pride Photo is een reizende fototentoonstelling die in verschillende steden te zien is. Sinds afgelopen vrijdag staat de expositie bestaande uit twintig panelen op het Koopmansplein in Assen. Het is het tweede jaar op rij dat Pride Photo Assen aandoet. Met de foto's wordt aandacht gevraagd voor de "ongeziene groepen en onbekende verhalen uit de de LHBTQIA+ gemeenschap", aldus de organisatie.

'Klap in het gezicht'

Directeur Hein-Jan Keijzer van Pride Photo betreurt de actie. "Dit toont aan dat het bespreekbaar maken van deze thema's nog steeds hard nodig is", zegt hij. "Het is niet alleen een klap in het gezicht van de organisatie, maar vooral pijnlijk voor de mensen die op de foto's staan." Keijzer benadrukt dat de tentoonstelling bij de opening juist veel positieve reacties kreeg.

Ook op andere plekken waar de panelen stonden werden enkele foto's beklad. In Almere en Vlissingen werd onder meer een foto van een naakte transman besmeurd met verf.

In gesprek gaan

Het is niet duidelijk van wie de actie komt. Een persoon die contact zocht met RTV Drenthe beweert dat het gaat om 'een groep boze ouders'. Keijzer nodigt diegene uit om te komen praten. "Ik heb liever dat die persoon of groep ons direct benadert, zodat we in gesprek kunnen gaan met elkaar."