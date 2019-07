Oktoberfest toch weer in Alteveer

Vanavond is in dorpshuis De Alke in Alteveer een informatieavond over het festijn waar de afgelopen jaren veel om te doen was. In vijf jaar tijd was het op Duitse leest geschoeide bierfeest bezig in zijn eigen succes te verzuipen. 3500 bezoekers kwamen, maar niemand wist precies hoeveel mensen op welk moment er waren. Daarnaast was onbekend waar ze na sluitingstijd bleven.Omwonenden wisten beter. Hun tuin werd onderdeel van de looproute van aangeschoten festgangers. De bezwaren die een aantal omwonenden daarover naar buiten brachten werden gezien als gezeur. Dat er vorig jaar een bezoeker uit de nok van de feesttent viel, maakte de beeldvorming voor buitenstaanders er nog minder op.Maar de organisatie belooft nu beterschap. Willems: "het was altijd goed in Alteveer. Maar de laatste keren waren er wat aanmerkingen op de organisatie en die willen we nu zo goed mogelijk ondervangen met maatregelen. Dus we hopen dat omwonenden zich vanavond uitspreken over wat hun wensen zijn."De overlast voor de buurt willen de organisatoren nu beperken door bijvoorbeeld bike-teams in te zetten. "Het gaat om koppels beveiligingsmensen die door het dorp fietsen en een telefoonverbinding met de organisatie bij de tent hebben. Het gaat erom dat ze kijken of er hangjeugd of wildplassers zijn en die daar tegen optreden."Dat de organisatie wilde vertrekken kwam voort uit emotie zegt Willems. "Elk mens heeft emoties en in dit geval hebben de mensen achter het feest hun ziel en zaligheid er steeds ingestoken. Maar je kunt wel naar een andere gemeente gaan, ook daar heb je dezelfde regelgeving. Omwonenden hebben zo ook hun emoties en dat moet je wel weten dat dat zo werkt."Een ander argument om niet naar Slagharen te gaan was financieel van aard zegt Willlems. "Het is financieel nou eenmaal niet zo aantrekkelijk ergens anders heen te gaan. Bij een verhuizing loop je het risico dat mensen wegblijven. Daar zijn voorbeelden genoeg van."De gemeente Hardenberg laat weten dat ze wel overleg met de organisatie van het Oktoberfest heeft gehad, maar dat het niet tot een vergunningaanvraag is gekomen.De gemeente De Wolden is daarentegen al een aantal weken bezig met de aanvraag voor een nieuwe vergunning zegt Willems. "We hebben al stukken aangeleverd over de logistiek, de veiligheid en bijvoorbeeld het riool. Daar kijken ze nu naar."Een woordvoerder van de gemeente De Wolden laat weten dat burgemeester De Groot inmiddels met omwonenden en plaatselijk belang heeft gesproken. Ambtenaren van de afdeling Openbare Orde en Veiligheid zijn bij de info-avond aanwezig om mee te luisteren naar wensen van omwonenden.Op 12 oktober wordt het Oktoberfest gehouden. Dit jaar wil de organisatie in elk geval "een statement maken dat we het ook op een goede manier kunnen houden", zegt Willems.