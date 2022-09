Slachtoffer fataal ongeluk Gasselternijveen komt uit Stadskanaal

Bij het ongeluk op de Hunzelaan tussen Gasselte en Gasselternijveen is gisteravond een 22-jarige man uit Stadskanaal om het leven gekomen. Dat meldt de politie.

De man was de bestuurder van een auto die door onbekende oorzaak tegen een boom botste. Daarna brak er brand uit. Naast de 22-jarige bestuurder zat ook een 17-jarige passagier uit Stadskanaal in de auto. Hij is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht.