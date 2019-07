Twee jaar langer tbs voor man uit Eerste Exloërmond

De man kreeg de straf voor een reeks diefstallen en bedreigingen in zijn woonomgeving. Hij trad op hardhandige wijze op als ‘deurwaarder’ voor mensen die bij hem in het krijt stonden. Verschillende wanbetalers uit Stadskanaal werden bedreigd of mishandeld door de man en zijn handlangers. Van één gewond slachtoffer werd een foto gemaakt, om anderen mee af te persen.De man kreeg aanvankelijk tbs met voorwaarden opgelegd. Dit is een mildere maatregel dan tbs met dwangverpleging. In dat laatste geval wordt iemand gedwongen in een kliniek opgenomen en behandeld. Bij een tbs met voorwaarden is er geen gesloten klinische opname.Aangezien de 39-jarige man de voorwaarden overtrad, kreeg hij alsnog tbs met dwangverpleging opgelegd. Hij verblijft sindsdien in de Van Mesdagkliniek in Groningen. De rechter vond dat de stoornissen bij de man nog zichtbaar aanwezig zijn. De kans op herhaling is onverminderd aanwezig. Om die reden besloot de rechter de man voorlopig nog binnen de kliniek te houden.