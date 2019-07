Trio uit Assen aangehouden voor hennepteelt

Het gaat om twee mannen van 59 en 72 jaar en een 55-jarige vrouw, die alle drie uit Assen afkomstig zijn. Ook twee mannen en een vrouw uit de provincie Groningen zijn aangehouden. Het moet nog blijken wat hun rol precies is.Op 15 januari dit jaar werd een hennepkwekerij met een grote hoeveelheid gedroogde hennep aangetroffen in een boerderij in Grootegast. Er zijn toen twee verdachten aangehouden en in het onderzoek dat volgde kwam het zestal in beeld.Aan de Kerspellaan in Assen troffen agenten een kwekerij aan met ongeveer honderd planten nadat er stroom was afgetapt. Daarnaast werd een bedrijfspand aan de Amerikaweg doorzocht. Daar werden allerlei goederen aangetroffen die kunnen worden gebruikt om een hennepkwekerij op te zetten.Tijdens de doorzoekingen zijn onder andere een vuurwapen met munitie, een hoeveelheid gedroogde hennep, gouden sieraden, contant geld en de complete inboedel van de growshop in beslag genomen. Daarnaast is er beslag gelegd op twee woningen in Assen en Foxhol.