10.000 deelnemers op eerste dag Fiets4Daagse

"Ondanks dat de startlocatie in Hoogersmilde sinds dit jaar niet meer in gebruik is, zien we een stijging ten opzichte van vorig jaar. Hartstikke mooi natuurlijk, de komende dagen schrijven we nog meer startbewijzen uit voor mensen die één dag meedoen", legt Jan Broertjes uit namens het jaarlijkse evenement.Iedere dag kan op zeven verschillende plaatsen in Drenthe gestart worden. Vanaf die plekken kan men vervolgens 30, 40 of 60 kilometer door de regio toeren. Volgens Broertjes is de eerste dag tot dusver goed verlopen: "Er zijn natuurlijk wel wat kleine dingetjes, zoals lekke banden, maar verder is de dinsdag probleemloos verlopen."Onderweg zit de sfeer er goed in. Gewapend met thermoskannen koffie, broodjes en snoepjes trekt jong en oud door het Drentse landschap. Onderweg kunnen de deelnemers terecht bij één van de vele rustpunten.Een van die locaties is 'De Wieker Meule' op de route door de regio Meppel. "We kennen elkaar van de tennis en doen al twintig jaar mee. Het is erg gezellig, lekker genieten van de natuur en van mekaar. Dit is vaste prik voor onze vriendinnengroep", leggen vier tevreden dames uit.