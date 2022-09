Twee jaar cel voor seksuele uitbuiting in Emmen

Een 31-jarige man uit Emmen moet voor het seksueel uitbuiten van een jonge vrouw een celstraf van twee jaar uitzitten. Tegen hem was twee en een half jaar geëist. De man dwong de vrouw van april 2017 tot november 2019 zich te prostitueren. De verdiensten gingen naar de Emmenaar.

De vrouw was beïnvloedbaar en naïef. En daar zou de man, volgens de veroordeling, misbruik van hebben gemaakt. De vrouw dacht dat ze een relatie met de Emmenaar had. Ze stapte in juli 2019 naar de politie voor een oriënterend gesprek. De man werd gehoord, maar kwam al snel op vrije voeten.