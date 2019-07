Bibliotheken strijden tegen leesdip bij jonge kinderen

Carla Boers van Biblionet Drenthe heeft het project bedacht. "De eerste insteek is om kinderen gewoon in de bibliotheek te krijgen om bezig te zijn met leuke dingen en activiteiten, omdat het gezellig is. Daarnaast hopen we natuurlijk ook dat ze toch wat boeken meenemen, juist ook om de vakantiedip tegen te gaan."Kinderen die net hebben leren lezen, moeten hun leesvaardigheden goed onderhouden, vindt ze. Al is er in vakantie wel het risico aanwezig dat er wat minder wordt gelezen."De leesdip geldt vooral voor kinderen die nog niet zo heel lang kunnen lezen, zoals kinderen uit groep drie en groep vier. Als die zes weken niet lezen, komen ze na de zomervakantie op school met een leesachterstand."In de bibliotheek van Roden is het vandaag erg druk. Tientallen kinderen zijn langsgekomen om te knutselen en foto's te maken voor een green screen. Aan het eind van de middag zoeken een paar kinderen ook nog wat leuke boeken uit.De kinderen krijgen een paspoort en gaan elke week 'op reis' naar een ander land. Als de activiteiten zijn voltooid, kunnen de kinderen een stempel krijgen in hun paspoort. Als het paspoort vol is, krijgen ze een armbandje.De activiteiten zijn nog de hele zomervakantie gratis te bezoeken. Deze bibliotheken doen mee aan het project.