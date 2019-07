FC Emmen en FC Groningen spelen gelijk in Rolde

Het duel tussen de twee eredivisieclubs werd op het veld van Rolder Boys gespeeld en trok drieduizend toeschouwers.In de veertigste minuut zette Michael de Leeuw FC Emmen op voorsprong en diezelfde De Leeuw zag drie minuten later zijn tweede treffer afgekeurd worden wegens buitenspel.In de eerste helft had Groningen veel de bal, maar was de club uit Drenthe het meest gevaarlijk. Voor de 1-0 schoot Glenn Bijl in kansrijke positie naast en zag De Leeuw een inzet gesmoord worden en uiteindelijk naast gaan.De tweede helft was zonder twijfel voor FC Groningen, dat in tegenstelling tot Emmen niet met de sterkst mogelijke opstelling begon (al miste Lukkien vanwege blessures Anco Jansen en Michael Chacon).Gabriel Gudmundsson zorgde na acht minuten voor de gelijkmaker en tien minuten voor tijd kopte Ko Itakura de Groningers op een 2-1 voorsprong. Die voorsprong was dik verdiend, want de ploeg van Danny Buijs kreeg na rust kans op kans. Kaj Sierhuis, Ritsu Doan en Sam Schreck zagen hun inzet gekeerd worden door Dennis Telgenkamp, terwijl Django Warmerdam op de paal kopte en Romano Postema scoorde in buitenspelpositie.Ondanks het overwicht van Groningen kwam FC Emmen zes minuten voor tijd op gelijke hoogte. Een vrije bal werd hard ingeschoten door Wouter Marinus en doeltreffend verlengd door Leon Sopic: 2-2.Overigens kwam FC Emmen niet ongeschonden uit de strijd in Rolde. Tom Hiariej, Jan Nicklas Beste en Ferhat Görgülü verlieten in de tweede helft geblesseerd het veld. De kwetsuur van Hiariej oogde ernstig, want hij werd door twee man ondersteund richting de kleedkamer.Telgenkamp; Bijl, Veendorp, Bakker, Beste; Hiariej, Ugrinic, Laursen, De Leeuw, Bos en KolarHoekstra; Zeefuik, Van de Looi, Van Hintum, Absalem; Schreck, van Kaam, Breij, Warmerdam; Benschop en Gudmundsson