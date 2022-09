Weggeefcentrum Meppel drukker dan ooit: 'Mensen komen voor dekens want de kachel kan niet aan'

Bij het weggeefcentrum in Meppel is het drukker dan ooit. Het aantal mensen dat langskomt groeit door de aankomende winter hard door. En door de komst van veel Oekraïners naar Nederland, gaat dat alleen maar harder.

De rij voor het weggeefcentrum is om kwart voor één al behoorlijk groot. Zo'n 25 mensen hebben zich voor de deur verzameld. Ondertussen maakt oprichter Ann Mioch de laatste dingen binnen in orde. "Zo gaat het hier de laatste tijd altijd, zo'n dikke rij", vertelt Ann. Samen met haar dochter Geke, haar man Piet en wat vriendinnen, runt ze de weggeefhoek in Meppel.

Er wordt van alles weggegeven. "We hebben veel vrouwen- en mannenkleding, maar ook servies of keukenapparaten. Het is maar net wat mensen over hebben en langsbrengen", legt Ann uit. "Daar in de hoek staat nog speelgoed voor kinderen en we hebben zelfs trouwjurken hier hangen."

Meer dan 100 pasjes

Mensen die niet zo breed bij kas zitten kunnen bij het weggeefcentrum terecht. Na het vertonen van bewijsstukken van bijvoorbeeld het UWV of de Gemeentelijke Krediet Bank, krijgen de mensen een pasje. Die kunnen ze dan een jaar gebruiken. "We hebben dit jaar al over de honderd pasjes uitgegeven, terwijl we in augustus beginnen met uitdelen", vertelt Ann.

Dat is veel meer dan voorgaande jaren. "Normaal gesproken zitten we tegen het einde van het jaar - tegen de augustus aan - pas rond de honderd pasjes. Dat is dus na een jaar lang pasjes uitgeven. Nu is het jaar nog maar net begonnen."