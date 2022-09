'Normaal gesproken zit de vogelgriep in je achterhoofd, maar nu is het echt aanwezig'

Pluimveehouder Rob van Gorkum uit 2e Valthermond is geschrokken dat er bij een collega nog geen drie kilometer verderop vogelgriep is uitgebroken. Gisteravond werd bekend dat er bij dat bedrijf in Nieuw-Weerdinge ruim 200.000 vleeskuikens worden geruimd.

Maar tegelijkertijd komt het volgens Van Gorkum ook niet echt als een verrassing. "Vogelgriep zit in de natuur om ons heen. Dus het risico is er iedere dag, het is alleen wat dichterbij", zegt hij. "Normaal gesproken is het een stemmetje in je achterhoofd, maar nu is het echt aanwezig."

Monsters genomen bij Van Gorkum

Van Gorkum werd gebeld door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit over de uitbraak een dorp verderop. "Mij werd verteld dat ik binnen de zogeheten 3-kilometerzone val. Dan denk je in eerste instantie: oké, wat mag ik nu nog doen?" In een zone van tien kilometer rondom het getroffen bedrijf geldt nu een vervoersverbod. Dat betekent dat er in dat gebied beperkingen zijn voor het vervoeren van bijvoorbeeld kippen en eieren.

Medewerkers van de NVWA zijn gisteravond ook gelijk bij Van Gorkum langs geweest om monsters te nemen uit zijn stal. "Ik heb een wat kleiner bedrijf met 15.000 vleeskuikens", vertelt hij. "Ik krijg vanmiddag waarschijnlijk de uitslag, maar het ziet er hier heel gezond uit." Volgens Van Gorkum is het normaal dat er altijd wat 'uitval' is. Dat wil zeggen dat er enkele dode kuikens in de stal liggen. "Maar ik heb geen reden om aan te nemen dat er nu iets aan de hand is."

'Geen idee hoe dit kan'

Hoe de vogelgriep bij zijn collega in Nieuw-Weerdinge is doorgedrongen, weet Van Gorkum niet. Volgens hem is dat bedrijf namelijk 'een voorbeeldbedrijf'. "Het is zo ongrijpbaar", zegt hij. "We hebben met z'n allen geen idee. We proberen allemaal heel hygiënisch te werken, maar het kan door ongedierte komen of door de wind met ontlasting van wilde vogels."

Vaccineren is de enige oplossing tegen vogelgriep, stelt Van Gorkum. "Want ik denk dat al onze maatregelen al redelijk uitgeput zijn", verzucht hij. "We kunnen onze schuren niet anders beschermen dan door te vaccineren." Op welke termijn dat zou kunnen, weet de pluimveehouder uit 2e Valthermond niet. "Er worden nu tests gedaan en er waren wat handelsbelemmeringen. Maar daar gaan de Europese Unie en de Wereldgezondheidsorganisatie nog over praten."