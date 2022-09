Militaire oefening dag later van start, helikopter aan de grond bij Meppel

De militaire oefening Warhammer, waarbij de Koninklijke Luchtmacht oefent met laagvliegende helikopters, is een dag later van start gegaan dan gepland. In plaats van gisteren, vliegen sinds vandaag Apache-gevechtshelikopters vanaf vliegbasis Gilze-Rijen naar het Noorden.

"Dat komt doordat de vliegbasis gisteren was gesloten door een tekort aan brandweerpersoneel", meldt een woordvoerder van de Koninklijke Luchtmacht. De luchtmacht oefent deze week samen met de landmacht in verschillende delen van het land, de eerste twee trainingsdagen wordt er ook laag boven Drenthe gevlogen.

Tijdens de training worden piloten getraind op het gebruik maken van bomen en heuvels in het landschap om hun Apache achter te verschuilen. In de gemeente Meppel moest een helikopter vanochtend noodgedwongen aan de grond worden gezet. "Niks ernstigs, je kunt het vergelijken met het branden van het oranje lampje op het dashboard in je auto. De bemanning is veilig geland en de technische dienst is onderweg voor controle", laat de woordvoerder weten.