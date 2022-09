Rechter buigt zich opnieuw over ‘hovenier-soap’ in Peize

De buren van hovenier Albert de Boer aan De Pol in Peize ervaren, ondanks een eerdere uitspraak van de rechter, nog te veel overlast van het hoveniersbedrijf en stapten opnieuw naar de rechter. Ze willen dat de gemeente Noordenveld meer handhavend optreedt.

In april vorig jaar besloot de rechter dat De Boer zijn sleufsilo's moest afbreken en zijn shovel niet meer bij zijn woning mocht gebruiken. Een deel van de klachten is hiermee weggenomen, zeiden de buren van de hovenier vandaag tegen de rechter. Toch blijven zij last houden van bedrijfsactiviteiten die volgens het bestemmingplan daar niet zouden mogen plaats vinden. "De gemeente treedt daar onvoldoende tegen op."

Derde gang naar de rechter

Het is de derde keer dat dit conflict aan de rechter wordt voorgelegd. In november 2020 stonden beide buren lijnrecht tegenover elkaar voor de rechter in Assen. Hun goede verstandhouding was verstoord door de bouw van een silo op het erf van de hovenier, waarvoor geen vergunning was afgegeven. In april 2021 wilden de buren en de hovenier via de rechter meer duidelijkheid van de gemeente Noordenveld.

Geen wekker nodig

De rechter besloot toen dat de silo's moesten worden afgebroken en de shovel mocht niet meer worden gebruikt. De buren hadden liever gezien dat alle bedrijfsactiviteiten werden gestopt, maar zover wilde de rechter niet gaan. Ondertussen ervaren de buren nog steeds overlast door bedrijfsactiviteiten. "We worden om zeven uur in de ochtend wakker van het laden en lossen van de busjes op het terrein naast ons. We hebben al jaren geen wekker meer nodig', aldus de buurvrouw tegen de rechter.

Koffiedrinken met bezoekers

Het paar had ook last van het gooien van puin in de puincontainer. De hovenier ontkende met klem dat er op zijn terrein wordt geladen en gelost. De bedrijfsactiviteiten beperkt hij tot zijn administratie in een omgebouwde slaapkamer en het koffiedrinken met bezoekers en personeelsleden. De schuur achter zijn woning wordt gebruikt voor opslag van tuingereedschap. "En ook dat is toegestaan", zei De Boer.

Versnipperd gedogen