Buslijn verdwijnt uit Zuidvelde en Een, mogelijk wel buurtbus

Buslijn 84 tussen Drachten en Assen stopt definitief en daarmee verdwijnt de bus uit de dorpen Zuidvelde en Een. Dat hebben Arriva en het OV-bureau Groningen Drenthe besloten. Toch is er een kans dat er een vorm van openbaar vervoer in de dorpen blijft bestaan.

In totaal ontving het OV-bureau 21 reacties over het vervallen van buslijn 84. Ook werd vanuit de dorpen Een en Zuidvelde een petitie aangeboden met 466 handtekeningen. Dit kon het OV-bureau en Arriva niet op andere gedachten brengen.

"Aangezien deze lijn gereden wordt door vervoersbedrijf Arriva in opdracht van de provincie Fryslan, hebben wij naar aanleiding van de ontvangen reacties en petitie overleg met hen gevoerd om te bezien welke mogelijkheden er als passend vervoersalternatief zijn", laat het OV-bureau weten. Die optie is de buurtbus.

Christel Pijpker, dorpsbewoner en PvdA-raadslid in Noordenveld die zich inzette voor het behoud van buslijn 84, is verrast. "Het betekent in ieder geval dat onze protesten zijn gehoord. Maar ik ben benieuwd hoe het eruit komt te zien en hoe het betaald wordt. Een buurtbus zal in ieder geval de dorpen iets van verlichting bieden."