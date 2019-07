Lukkien niet te spreken over zijn ploeg na oefenduel tegen FC Groningen

FC Emmen-trainer Dick Lukkien was na afloop van het oefenduel tegen FC Groningen niet te spreken over het niveau dat zijn spelers haalden. "Voor rust was het oké, maar verder was het onder de maat."

Volgens de oefenmeester haalden in de eerste helft drie spelers hun niveau. "Ik heb in de rust gezegd dat de heren Bakker, Bijl en Kolar naar behoren speelden. De rest kan veel beter."Met name op het middenveld was de Drentse formatie niet balvast en creatief genoeg. "Tom Hiariej speelde matig en Filip Ugrinic was slordig. Soms zag je wel zijn klasse, maar uiteindelijk veel te weinig.""Na rust zakten we steeds verder weg. Dat is op zich te verklaren, want waar FC Groningen steeds meer spelers inbracht met eredivisie-ervaring brachten wij meer en meer jonge, onervaren krachten. Toch hoop je dat het niveauverschil dan kleiner is, maar helaas was dat niet het geval. Met wat geluk, een lucky goal van Leon Sopic en een goede Dennis Telgenkamp hebben we het maximale uiteindelijk bereikt."Over de blessuregevallen van Görgülü, Beste en Hiariej kon Lukkien kort na afloop van het duel nog weinig zeggen. "Dat wordt morgen waarschijnlijk wel duidelijk."