Provincie wil ruim 6 ton steken in verbeteren van twee fietspaden

De provincie Drenthe wil tonnen investeren in het opknappen van twee fietspaden. Het gaat om het fietspad langs de Bosweg in het Gasselterveld en het fietspad Alberta in Drents-Friese Wold.

Aa en Hunze vroeg subsidie aan omdat de gemeente het fietspad in het Gasselterveld veiliger wil maken. Het gaat om het fietspad vanaf Gasselte naar de zwemplas. Het is de bedoeling dat het pad wordt verbreed naar vier meter. "En daarbinnen komt een aparte strook voor wandelaars." De verschillende kruisingen van het fietspad met andere wegen worden met kleuren beter zichtbaar gemaakt. "Zodat zowel fietsers, wandelaars als automobilisten zien dat ze een kruising naderen." De provincie en de gemeente denken dat dit vooral z'n vruchten afwerpt tijdens drukke zomers.

Het fietspad Alberta bij Hoogersmilde is volgens Staatsbosbeheer en de provincie in slechte staat. Het gaat om het pad vanaf de Studentenweg richting het noorden, dat aansluit op het betonpad naar Hoogersmilde. "Daarnaast ligt het op sommige te plekken te laag in het landschap, waardoor het fietspad regelmatig te maken heeft met wateroverlast. Staatsbosbeheer wil dit fietspad over de gehele lengte vervangen door een fietspad van beton met een breedte van twee meter", aldus de provincie.