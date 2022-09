Kappersopleiding Hoogeveen: 'Ook kapsalons moeten verduurzamen'

Een bezoekje aan de kapper moet minder belastend zijn voor het milieu, vinden studenten en docenten van de kappersopleiding van het Alfa-college in Hoogeveen. Alleen regelgeving staat in de weg.

En dat moet veranderen, vindt docent Josefien Robben-Behling. Zij is bezig de opleiding verder te verduurzamen. In de opleiding heeft het dus al een plekje gevonden, nu werkt ze verder aan een keuzevak dat ook door alumni en andere kappers kan worden gevolgd.

"We missen een stukje duurzaamheid in de kapperswereld. In de huidige opleiding moet je met een chemische kleuring kleuren", legt ze uit. "We lopen wat achter in de maatschappij, waar duurzaamheid steeds belangrijker wordt."