Tropisch weer op komst: volgende week 33 graden

"De laatste dagen en zeker sinds de zomervakantie is begonnen is het niet bepaald mooi zomerweer. Maar voor iedereen die nu vakantie heeft, of die nog vakantie krijgt en in de provincie blijft is er goed nieuws. Er komt warm zomerweer onze kant op", aldus de weerman."Vanaf maandag verwacht ik al temperaturen van 26 tot 27 graden. Daarna schiet de temperatuur omhoog naar de tropische waarden. Het wordt zonnig en warm. Op veel plekken in Nederland zal het 35 graden of meer worden. Of dat in Drenthe gaat lukken, is de vraag. Maar we komen hier wel in de buurt van de 33 graden."En zoals het er nu naar uitziet, is het warme weer een blijvertje: in ieder geval tot en met het einde van volgende week, zo verwacht Havinga.Voorlopig is het nog wat wisselvallig. De temperatuur gaat al wel langzaam omhoog. Zo verwacht de weerman morgen al de 24 graden te halen. Dit weekend komt daar nog een graadje bij. Maar er kunnen ook nog buien vallen. Op zaterdag is daarbij ook nog kans op onweer.