Zetmeelgehalte van aardappelen Avebe ligt iets boven gemiddelde

Het gemiddelde zetmeelgehalte van aardappelen ligt na een maand productie bij Avebe op 21,5 procent. Dat is ongeveer 1,5 procent meer dan het gemiddelde over de afgelopen vijf jaar.

Het verwerken van zetmeelaardappelen ging halverwege augustus van start op de productielocatie van Avebe in Gasselternijveen. Wekelijks gaat er ruim 33.000 ton aan aardappelen over de band. Avebe verwerkt de aardappelen tot zetmeel, dat bijvoorbeeld wordt gebruikt in voeding als bindmiddel voor sauzen of in patat.