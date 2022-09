Iraanse vrouwen in Drenthe steunen demonstranten: 'Mijn hart brak'

De dood van de Iraanse Mahsa Amini op 16 september zorgt ook in Drenthe voor hevige emoties. De vrouw werd eerder deze maand aangehouden omdat ze haar hoofddoek niet goed zou hebben gedragen en overleed daarna in hechtenis. Iraanse vrouwen in onze provincie kijken met pijn in het hart naar de ontwikkelingen in hun moederland.

Zahra Ghalamzanashraf woont in het AZC in Emmen. De Iraanse zucht als ze wordt gevraagd of ze de beelden van de protesten in Iran heeft gezien. "Toen ik de video's zag van jonge mensen die de straat opgingen en gedood werden door de overheid, brak mijn hart."

In Iran is het verplicht voor vrouwen om een hoofddoek (hijab) te dragen. Dat is een van de redenen waarom mensen de straten opgaan om te protesteren. "De vrouwen willen niet dat het verplicht is", vertelt Ghalamzanashraf. "We zijn allemaal mensen, er is geen verschil tussen mannen en vrouwen. We willen kunnen kiezen hoe we leven."

Toch is het belangrijk om het protest niet te reduceren tot alleen weerstand tegen de verplichte hijab, legt Donya Ahmadi uit, professor Internationale Betrekking van de Rijksuniversiteit Groningen. "Dat is slechts het topje van de ijsberg. We hebben nog nooit zo'n wijdverspreide, collectieve actie van ontsluiering gezien. En die sluier symboliseert alles waar de islamitische republiek van Iran altijd al voor heeft gestaan."

Vonk

De dood van de 22-jarige Amini was als het ware de vonk die deze protesten liet ontvlammen, duidt Ahmadi. "Naar men zegt werd ze in elkaar geslagen door de zedenpolitie. Ik zeg 'naar men zegt' omdat de overheid dat uiteraard sterk aan het ontkennen is, maar er is nu bewijs naar buiten gekomen dat ze al gewond was aan haar hoofd voordat ze in de auto werd gezet."

Waar het begon met verontwaardiging om de dood van een jonge vrouw, roepen de protesterende Iraniërs inmiddels om een einde aan het regime. "Collectief zijn we tot de conclusie gekomen dat we dit regime niet langer willen," zegt Ahmadi. "Het heeft te veel mensen vermoord, te veel verschrikkelijke misdaden begaan. Dus we willen het niet meer."

Samen sterk

Ghalamzanashraf ziet een lichtpuntje: "Mensen van over de hele wereld steunen dit protest. Vrouwen en mannen knippen hun haar af voor Mahsa en andere vrouwen in Iran. Dit raakt me echt, dat mensen van over de hele wereld de vrouwen van Iran steunen."

Zoals eerder gezegd geniet het protest ook binnen Iran veel steun. "We zien ook een hoop steun van mannen", zegt Ahmadi. "Mannen die ons voorheen zouden hebben gezegd: doe je hoofddoek niet af, dat is een provocatie. Nu zien we deze mannen naast ons staan, dat geeft hoop."

Fundament van vertrouwen

De overheid van Iran heeft de belofte gemaakt om de dood van Amini te onderzoeken. Amhadi heeft weinig vertrouwen dat de waarheid daardoor boven tafel komt. "Het is belachelijk", vindt ze. "De overheid heeft honderden mensen vermoord sinds de dood van Mahsa in een poging te bewijzen dat ze haar niet vermoord hebben."

"Dus heeft de islamitische republiek van Iran een geschiedenis dat het fundament van vertrouwen legt? Natuurlijk niet. Natuurlijk gaan ze proberen met hun eigen waarheid te komen, maar zal dat iets betekenen? Het fundament van vertrouwen bestaat niet meer."