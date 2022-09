Djammen: De helende raps van Daisz

Muziek heeft een geneeskrachtige werking voor de geest. Met dat in haar achterhoofd schrijft Daisy Veenstra uit Gieterveen, nu wonend in Groningen, haar nummers. Ze studeerde psychologie en zocht naar een manier om de kennis van haar studie bij een groot publiek te krijgen. Muziek als drager, hiphop als stroming en teksten met een boodschap.

En tijdje terug plaatste Daisy voor de grap een rap op TikTok. "Ik had nog nooit eerdere gerapt, maar ik dacht: wie weet." Het pakte goed uit en de video ging als een lopend vuurtje rond. Daarna ontstond bij Daisy voorzichtig de behoefte om de mensen die de video bekeken, en dat waren een hoop, op een bepaalde manier te verreiken met de kennis van haar psychologie-opleiding. "Toen heb ik heel veel raps geschreven over allerlei verschillende thema's die vooral jongeren aanspreken. Heel veel zijn viral gegaan en zo gegroeid op social media en ook in de rest van de media", vertelt Daisy.

Raps voor de onbegrepen geest

"Zonder boodschap geen muziek", antwoordt Daisy resoluut op de vraag wat voor haar belangrijker is. "Ik zit om wel eens in dubio. Dan schrijf ik een liedje en dan denk ik: super catchy, maar de tekst gaat nergens over. Wil ik dat dan wel uitbrengen? Op dit moment sta ik er zo in dat ik de boodschap belangrijker vind dan de muziek. Ik wil iemand echt iets meegeven. Ik wil dat iemand echt iets heeft aan mijn muziek."

En zo schrijft ze haar nummers. Een zalvende tekst voor mensen met een onrustige geest. En dan vooral gericht op jongeren. "Alles waarvan ik denk: dit had ik als 16-jarig meisje willen weten, maar wat ik nu wel weet, dat wil ik dan in zo'n liedje stoppen."

Ode aan onwetende tieners

Een van de liedjes die ze tijdens de garagesessies speelde sluit daar perfect op aan. Wat als ik zeg, heet het. "Wat als ik zeg dat je mooi bent zoals je bent, want dat geloofde ik écht niet toen ik zestien was", verklaart ze één van de zinnen uit het nummer. Het is een ode aan de onwetende tiener met al diens onzekerheden.

"Ik heb bijvoorbeeld een rap geschreven over ADHD. Dan zie je ook in de reacties dat mensen zeggen: jeetje, dit is precies hoe de stoornis voor mij is en hoe ik het ervaar", legt Daisz uit.

Muziek als medicijn

Jongeren voelen zich begrepen door haar muziek en geven ook aan dat de nummers soms beter schetsen hoe zij zich voelen dan ze zelf uit kunnen leggen. "Dat is natuurlijk de grootste kick die je kunt krijgen van het schrijven van zo'n nummer", vertelt Daisy.