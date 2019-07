'Een klein beetje Koningsdag, maar met minder oranje vlaggetjes'

"Het wordt misschien een heel klein beetje Koningsdag, maar dan met wat minder oranje vlaggetjes. Want het is echt een werkbezoek, waarin de koning en koningin wat willen leren en wat minder feestvieren", lacht burgemeester Richard Korteland van Meppel.Zijn gemeente is een van de vier gemeenten waar het koningspaar op bezoek komt. Daarnaast gaan ze naar Hoogeveen, De Wolden en Westerveld.Korteland noemt het 'fantastisch nieuws' dat Willem-Alexander en Máxima langskomen. "Het is hartstikke leuk voor Zuidwest-Drenthe om te laten zien wat we in huis hebben. Spannend vind ik het niet echt, vooral heel bijzonder. Ik heb het koningspaar een paar keer ontmoet. Onder meer tijdens Koningsdag in Dordrecht, toen ik nog werkzaam was in dat deel van het land."In Meppel brengen de koning en koningin een bezoek aan de binnenstad en aan de wijk Haveltermade. "Haveltermade is een van de oudste wijken van Meppel en heeft de nodige veranderingen doorgemaakt. Er wonen veel nationaliteiten en je komt er allerlei soorten woningbouw tegen", aldus Korteland.Voor het bezoek op woensdag 18 september moet er nog wel het een en ander gebeuren. Er moeten draaiboeken worden gemaakt en er moet nog een route worden verzonnen. "Het vraagt vooral veel logistiek. Daar zie je aan de buitenkant niet zoveel van, maar er zitten wel veel uren in."Ook commissaris van de koning Jetta Klijnsma is verheugd over de komst van het koningspaar. En ze bevestigt het beeld dat Willem-Alexander en Máxima niet komen voor een dagje gezelligheid, maar dat ze vooral iets willen leren."De koning en koningin gaan door heel Nederland op streekbezoek en dan proberen ze echt goed de kern van die streek te pakken te krijgen. Nu komen ze dus in Zuidwest-Drenthe en ze willen ook heel graag met de mensen in die steek spreken, initiatieven meemaken, ondernemers zien en natuurlijk onze mooie natuur."Klijnsma weet wel wat ze het koningspaar vooral wil meegeven na hun bezoek aan Drenthe. "Het naoberschap. Je ziet dat de mensen hier echt voor elkaar gaan staan, dat ze samen de mooiste dingen organiseren. Drenthe is daar steengoed in."