Publiek vindt Armenië-expo in Drents Museum mooiste tentoonstelling

De expositie In de ban van de Ararat - Schatten uit het oude Armenië van het Drents Museum in Assen krijgt de tentoonstellingsprijs (10.000 euro) van het Museumtijdschrift van dit jaar. Er werden circa 10.000 stemmen uitgebracht en de meeste gingen naar de Ararat-expo, zo werd vandaag in Den Haag bekendgemaakt.

"We zijn ontzettend blij en trots dat we voor de tweede keer deze prijs hebben mogen winnen", reageert het Drents Museum. Twee jaar geleden was het Drents Museum eveneens succesvol, toen met Iran - Bakermat van de beschaving.

In de ban van de Ararat - Schatten uit het oude Armenië is expositie over de geschiedenis en de cultuur van Armenië. Aan de hand van 160 kunstschatten wordt het verhaal van het land verteld. De stukken die te zien zijn in Assen, komen voornamelijk uit het History Museum of Armenia in Jerevan

Overtuigend winnaar

Op de tweede plaats eindigde 'Artemisia. Vrouw & Macht' van Rijksmuseum Twenthe in Enschede en op de derde plaats staat 'Paula Rego' van het Kunstmuseum in Den Haag. "Dat In de ban van de Ararat de overtuigende winnaar is geworden, geeft blijk van de bijzondere waardering die mensen hebben voor archeologie. Vanuit het nu oog in oog staan met een eeuwenoude cultuur met indrukwekkende objecten leidt tot nederigheid, verwondering en ontroering", aldus Marina de Vries, de hoofdredacteur van het Museumtijdschrift.

Nummer twee en drie gaan over vrouwelijke kunstenaars. "Vrouwelijke kunstenaars zijn lange tijd ondergewaardeerd gebleven en zijn aan een inhaalslag bezig. Dat zij wel degelijk indrukwekkende schilderijen maakten, is voor veel mensen een verrassing", constateert het Museumtijdschrift.