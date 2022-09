D66 wil in Assen winkels langer open op zon- en feestdagen

Overlast van rammelende supermarktkarretje op zondagmorgen kan het probleem ook niet zijn zegt Van Dijk. "Die worden niet eens gebruikt hier. Mensen komen voor kleine, snelle boodschapjes, zelfs kerkgangers heb ik in de winkel. Waarom is dat een probeem? Ik snap dat niet. Een beetje stad heeft een 24-uurs winkel, maar Assen is daar nog ver vandaan."

Van Dijk baalt al tijden van de situatie. Helemaal omdat Assen in de regio met de beperkte zondagsopenstelling uit de toon valt. Hij wijst op Zuidlaren en Rolde, waar supermarkten al vanaf negen of tien uur open mogen. "Ik woon in Hoogezand, rijd dus door het dorp Zuidlaren richting Assen, en zie daar dat de Jumbo al om negen uur in bedrijf is. Kom ik vervolgens in Assen, dan is het stil. Omdat ze zogenaamd de zondagsrust ook willen respecteren, maar dat wil er bij mij niet helemaal in. Even verderop bij de horeca op het terras zit op dat moment wel volk wat lawaai maakt. Ik snap dat onderscheid niet."