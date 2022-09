Inspectie tikt zorgaanbieders in Paterswolde en De Wijk op de vingers

Bestuurder Bas de Greef van 't Kastheel was niet bereid om hierop een toelichting te geven. "De normen die we moeten verbeteren zijn we aan het oppakken. De Stapel is een redelijk nieuwe zorglocatie (gestart in maart dit jaar, red.) en het is belangrijk dat we ons op de zorg voor de cliënten focussen. Met de feedback van de inspectie gaan we aan de slag en voor de rest wil ik er niet veel over kwijt", aldus De Greef.