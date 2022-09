‘Adopteer ons alsjeblieft’: gezin uit Emmen al maanden ‘dakloos’ door woningnood

Begin mei komt Nadine Scheepers uit Emmen op straat te staan met haar vriend, drie kleine kinderen en twee katten. Tot op heden heeft het gezin geen nieuw onderkomen kunnen vinden door de woningnood en zolang logeren zij en haar ouders in Sleen.

Daardoor wonen nu vier volwassenen, drie kleine kinderen, drie honden en twee katten allemaal samen in de seniorenwoning van 64 vierkante meter. Eerst had haar moeder ook nog een zaak aan huis, maar dat is sindsdien niet meer mogelijk.

"We hadden gehoopt dat we inmiddels wel een huis zouden hebben voor ons gezin", vertelt Nadine. "Maar door de woningnood zijn we geen stap verder gekomen, terwijl we echt overal op reageren. Waar we ook aankloppen, we hebben nergens recht op en niemand kan ons verder helpen. Alle instanties vinden het sneu voor ons, maar kunnen niks voor ons betekenen."

Corona

Nadine was haar grote liefde tegengekomen in Duitsland en daar zijn haar eerste twee kinderen geboren. Alleen was opa Cor Scheepers bang dat zijn dochter alleen thuis zou komen te zitten met drie kleine kinderen. Zijn schoonzoon moet voor zijn werk namelijk langere periodes van huis verblijven. Daarom verhuist het gezin niet veel later van Duitsland naar Drenthe.

Alles is destijds goed geregeld, opa en oma verhuizen naar een seniorenwoning in Sleen en het gezin blijft in het huurhuis wonen van opa en oma in Emmen. Totdat begin dit jaar de eigenaar van het huurhuis besluit terug te komen uit China met zijn gezin, want in China wonen in tijden van corona blijkt geen pretje.

"De eigenaar heeft zich keurig aan de regels gehouden, maar door de woningnood konden wij niet binnen een paar maanden een nieuwe woning vinden en zo kwamen we op straat te staan", vertelt Nadine met tranen in haar ogen.

Haar vader biedt aan dat het gezin bij hen komt wonen in Sleen. "Maar inmiddels lopen de spanningen in huis op. Door ruimtegebrek dreigt de relatie van Nadine op de klippen te lopen en verslechtert onze gezondheid door de stress, Nadine weegt nog maar 47 kilo en laten we maar niet praten over de enorm gestegen energieprijzen", aldus Cor.

Gemeente Emmen helpt niet

Meerdere mails en brieven gaan richting gemeente Emmen en de verantwoordelijke wethouder Jisse Otten die gaat over wonen en bouwen. Maar tot op heden heeft de familie Scheepers geen enkele reactie gekregen. Opa Cor is boos: "Ze zouden toch tenminste een mail of brief kunnen terugsturen met: 'Sorry we kunnen helaas niets voor u betekenen', maar zelfs dat krijgen we niet."

Gemeente Emmen laat via een woordvoerder weten op de hoogte te zijn van de situatie van het gezin, maar wil inhoudelijk niet reageren op de zaak wegens de privacywet.

"Nou, ons hebben ze nog nooit te woord willen staan, dus ze verschuilen zich achter die privacywet", zegt Cor. "Statushouders krijgen wel huizen en wij niet, maar als ik dat zeg dan discrimineer ik, maar zo bedoel ik dat niet."

Wanneer Cor via Facebook zijn ongenoegen uit over de gehele situatie, blijkt uit de vele reacties dat zijn gezin niet de enige is die hiermee te maken heeft. "Daarom willen wij nu ons verhaal doen. Laat het een voorbeeld zijn voor wat er op het moment mis gaat in Nederland. Een normaal gezin, met kinderen, zonder schulden, met banen, kan zomaar op straat komen te staan er er is geen enkele instantie die iets voor ze doet."

Urgentiecommissie

Thuis Kompas, de website waar de acht Drentse woningcorporaties huurwoningen aanbieden, laat weten dat het gezin zich moet aanmelden bij de urgentiecommissie en dat dat wellicht 'soelaas' kan bieden. Dan zou het gezin voorrang kunnen krijgen op een huurwoning. Maar Thuis Kompas laat ook weten dat zij tegenwoordig meerdere malen per dag met dit soort verhalen worden geconfronteerd en dat de urgentiecommissie streng is.

"Kijk maar op onze website, op alle woningen zijn honderden reacties, dan zie je in een oogopslag wat de woningnood inhoudt," zegt de telefoniste van Thuis Kompas. "Ik vind het echt heel naar, maar meer doen dan naar de urgentiecommissie verwijzen kan ik niet."

Geen mishandeling, geen woning

Als Nadine de urgentiewijzer volgt, dan heeft ze geen recht op voorrang op een huurwoning. "Er is een instantie die heeft voorgesteld dat ik op de urgentiewijzer invul dat mijn vriend me mishandelt, dan zou ik wel een woning krijgen", vertelt Nadine. "Ik dacht het een grapje was, maar ze meenden het echt."

Haar vriend zou dan wel worden vastgezet, maar het gezin zou dan tenminste een woning hebben. Nadine: "Dat heb ik uiteraard niet gedaan, maar ik woon dus ook nog steeds bij mijn ouders."

'Adopteer ons alsjeblieft'