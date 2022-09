Rattensoap Hoogeveen gaat verder, oud riool mogelijke boosdoener

Bewoners van de Van Echtenstraat in Hoogeveen zitten met de handen in het haar. Ze kampen al geruime tijde met een rattenplaag. De gemeente controleerde daarom afgelopen zomer het riool in de straat. Via een inspectie en een rooktest kwam Hoogeveen geen ongedierte tegen. Na onderzoek blijkt dat de overlast mogelijk te maken heeft met een ouder particulier riool dat achter de huizen ligt.

Die werd vroeger gebruikt om afvalwater juist weer door te sluizen naar het gemeentelijke riool aan de voorzijde van de huizen, laat de gemeente Hoogeveen weten. Tegenwoordig hoeft dat niet meer, omdat alle woningen, na ombouw, rechtstreeks zijn aangesloten op het riool van de gemeente.

De verbinding aan de achterkant is daarom niet meer nodig, maar Hoogeveen denkt dat een deel nog intact is gebleven. Mogelijk staat dit oude riool nog in verbinding met de kruipruimtes van de huizen en kunnen de ratten daarom een weg naar boven vinden.

Onderzoek houdt voorlopig op

Tijdens de inspectie in juni kon niet worden vastgesteld of dit daadwerkelijk zo is. Het oude riool aan de achterkant is namelijk niet toegankelijk volgens de gemeente. Hoogeveen zegt ook niet verantwoordelijk te zijn voor het treffen van maatregelen als het gaat om particuliere riolen. Daar moeten de bewoners zelf voor zorgen. Daarmee houdt het onderzoek voorlopig ook op.