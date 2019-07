Jeugddetentie voor dodelijk ongeluk Asser Boys

Ook kreeg de man twee jaar rijontzegging en een taakstraf van 100 uur. Dat is gelijk aan wat het Openbaar Ministerie eiste.Dat betekent dat de man ten minste drie maanden jeugddetentie moet uitzitten. Van de rechtbank kreeg hij eerder alleen voorwaardelijke jeugddetentie.De verdachte reed op 19 september na een training bij voetbalclub Asser Boys naar huis met vier teamgenoten in de auto. Na de training hadden de jongens nog een paar biertjes gedronken, ook de chauffeur. Op de Lonerstraat haalde de Smildeger met ongeveer 60 kilometer per uur een andere teamgenoot in, door een verkeersheuvel verloor hij de macht over het stuur. De auto botste tegen een lantaarnpaal en vervolgens een boom.Twee andere inzittenden (beiden 19 jaar) overleefden de klap niet. Een andere teamgenoot raakte zwaargewond. Hij liep onder meer hersenletsel op, waarvan hij mogelijk zijn hele leven last houdt. Ook de Smildeger zelf en een vijfde teamgenoot raakten gewond.De rechtbank in Assen legde eerder een werkstraf van 240 uur op en tien maanden voorwaardelijke jeugddetentie. Ook kreeg de man toen een rijontzegging van twee jaar opgelegd. Tegen de straf ging het Openbaar Ministerie in hoger beroep.