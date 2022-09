Negatief advies voor zonnepark in Hollandscheveld: te weinig draagvlak bij omwonenden

Het bedrijf Emission Projects wil een zonnepark van 2,5 hectare langs de A37 bij Hollandscheveld aanleggen. De plannen zijn er al een tijdje en hebben enige tijd ter inzage gelegen. Alleen adviseert het college van de gemeente Hoogeveen aan de gemeenteraad om geen vergunning te verlenen. Er zou te weinig draagvlak zijn bij omwonenden.

En dat is juist een van de voorwaarden voor het realiseren van het zonnepark. De impact zou te groot zijn voor een deel van de omwonenden. De afstand tussen het park en de huizen is namelijk zeer klein. Iets dat volgens de gemeente voor problemen kan zorgen. Emission Projects heeft eerder in het proces al geprobeerd om hierover op één lijn te komen met omwonenden, maar dat is volgens de gemeente niet voldoende gelukt.

Besluit volgt later

De komst van het park moet bijdragen aan de doelstelling om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Hoogeveen heeft daarom al meerdere zonneweides in de omgeving liggen, zoals de parken bij Pesse en Fluitenberg. De energie die opgewekt kan worden op de beoogde locatie in Hollandscheveld moet voldoende zijn om ongeveer duizend huishoudens van stroom te voorzien.