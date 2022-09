'Criminele wandaden' maken tuigpaardenliefhebber woest: 10.000 euro voor gouden tip

De Nationale Tuigpaardendag in de Hedde Jan Cazemier-manege in Tolbert was afgelopen zaterdag bezig met het avondprogramma, toen mede-organisator Lammert Tel uit Een op de tribune plots een appje kreeg van zijn vriendin.

Het showwagentje dat ze nog diezelfde avond zou gebruiken voor een tuigpaardenshow had twee lekke banden. "Vreemd", dacht Tel. Hij dacht aan domme pech, maar inmiddels weet hij wel beter. "Het moet haast wel opzet zijn." En die wil hij niet onbestraft laten.

Dat komt niet alleen door het gesaboteerde showwagentje, want later blijkt dat er veel meer schade is aangericht op de parkeerplaats tussen de manege en uitgaanscentrum De Postwagen. "Ik werd maandag eerst gebeld door een man die aangaf dat zijn auto die daar geparkeerd stond, twee lekke banden had. Of ik misschien iets wist. En 's avonds avond kreeg ik een appje van een vrouw die een bruiloftsfeest had bezocht in De Postwagen: haar auto had óók twee lekke banden. Dan weet je dat er iets mis is", zegt Tel.

Scenario's waar je niet bij wilt stilstaan

Uiteindelijk blijken 20 tot 25 autobezitters lekke banden of andere schade aan hun auto te hebben. Ook een gloednieuwe paardenvrachtwagen van Tel zelf bleef niet buiten schot. "Er is met een scherp voorwerp op de motorkap gekrast", constateert hij de dag na het concours bij daglicht. Hoewel hij niet wil laten merken dat de schade hem pijn doet, laten de incidenten hem niet onberoerd. "Zo'n kras kan me niet zoveel schelen. Maar wat als je een auto onklaar maakt en iemand een ongeluk krijgt of veroorzaakt?" Tel schudt z'n hoofd. "Daar wil ik niet eens over nadenken."

Hoewel hij de beschuldigingen niet hard kan maken, denkt Tel dat de schuldige(n) moet(en) worden gezocht in de hoek van de dierenactivisten. "De paardensport is heel gemoedelijk en er is in de afgelopen jaren nooit iets voorgevallen, maar de laatste tijd ligt de paardensport meer onder een vergrootglas", weet de tuigpaardenliefhebber. "En dan vooral bij activistische groeperingen die opkomen voor de belangen van dieren. Maar dan weet je niet hoe met deze paarden wordt omgegaan, denk ik dan. Daar zijn wij juist hartstikke scherp op. Ik zou niet weten wie deze vernielingen anders gedaan kunnen hebben, ik heb in ieder geval geen vijanden."

Beloning

De parkeerwachters die bezoekers van de Nationale Tuigpaardendag en De Postwagen naar hun plek op de parkeerplaats wezen, hebben volgens Tel ook niets gezien. "Maar dat is ook niet vreemd, want die avond waren op beide plekken samen misschien wel 1500 mensen", schat hij in. Hij besloot het daarom over een andere boeg te gooien en loofde dinsdag 5.000 euro beloning uit voor de tip die leidt tot de aanhouding van de dader(s). Een andere gedupeerde besloot dat bedrag vlak daarna te verdubbelen naar 10.000 euro.

"Dit zijn gewoon criminele wandaden", vindt Tel, die inmiddels ook al enkele tips heeft gekregen 'over vreemde eenden die rondscharrelden', waar hij naar eigen zeggen wel wat mee kan. Hij deed nog geen aangifte bij de politie, maar dat gaat deze week alsnog gebeuren, zo verzekert hij. "En met de tips die ik binnenkrijg, ga ik uiteraard naar de politie."