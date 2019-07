Veertig ton dikke lagen stinkend kroos geruimd uit Beilervaart

In totaal ging het om veertig ton aan groene drab. "We doen dit niet vaak, het is een duur grapje", zegt woordvoerder Alien Zwart van WDODelta. "We doen het alleen als de kwaliteit van het water in het geding komt."De plantenmassa bevat veel stikstof en wordt naar een composteerder gebracht.Bij het waterschap kwamen meerdere meldingen binnen van de woekerende waterplant. Zwart: "Omwonenden en vissers klaagden erover. Het is een hele dikke laag die vreselijk stinkt. Daardoor kan het ook zijn dat er onvoldoende licht en zuurstof in het water komt."Hoe het kan dat de kroos juist in de Beilervaart zo welig tiert is niet helemaal bekend. In ieder geval is het water rijk aan voedingsstoffen, waardoor de plantjes zich flink kunnen vermenigvuldigen. De lozing van schoon afvalwater uit de rioolzuivering zou er aan kunnen bijdragen, maar daarover bestaat geen zekerheid.Het waterschap is deze zomer opnieuw druk met de bestrijding van exoten, zoals de reuzenberenklauw en de Japanse duizendknoop. De kroosruiming is een extra klus die als bijzonder wordt gezien. WDODelta benadrukt dan ook dat niet iedereen moet gaan bellen over een laagje kroos op het water.