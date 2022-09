Verdachte drugslab Kiel-Windeweer op vrije voeten

Een van de verdachten van het drugslab in Kiel-Windeweer, net over de grens bij Zuidlaren, is vrijgelaten. Wel blijft hij, een 65-jarige man uit de gemeente Oldambt, nog verdacht.

In augustus vond de politie in Kiel-Windeweer drugsafval. Het bleek te gaan om een drugslab op die locatie dat in werking is geweest. Een dag later werd er een lichaam gevonden