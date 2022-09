Gemeente Midden-Drenthe koopt kerk en pastoriewoning in Hooghalen

De gemeente Midden-Drenthe gaat de kerk en de bijbehorende pastoriewoning in Hooghalen kopen. Op dat voorstel is vanavond een klap gegeven. De gemeente trekt ruim vijf ton uit voor de beide gebouwen.

De kerk en pastoriewoning aan de Laaghalerstraat zijn centraal in het dorp gelegen. "Zo'n locatie is uniek en kan een belangrijke rol spelen bij de toekomstige ontwikkeling van het dorp", reageert Reinhard Mulder van Dorpsbelangen Hooghalen. "We zijn dan ook zeer verheugd dat het deputaatschap van de kerk en de gemeente Midden-Drenthe overeenstemming hebben bereikt over de aankoop door de gemeente."

Multifunctionele accommodatie

Gekeken wordt naar de komst van een mogelijke multifunctionele accommodatie (MFA) in het dorp. De plek van de kerk zou zich er goed voor lenen omdat het naast het dorpshuis ligt. "Deze locatie is dusdanig uniek en strategisch. Er zijn dan ook geen alternatieven met deze positieve eigenschappen", schrijft de gemeente in het voorstel.

Hooghalen wil graag een MFA waarin verschillende voorzieningen worden samengevoegd om zo ruimte te creëren voor woningbouw. Toch is het nog niet zeker dat gemeente de locatie ook gaat gebruiken voor de realisatie van een MFA. Met de koop wil zij vooral de opties open houden en een strategische plek bezitten.

Oekraïense vluchtelingen

In het afgelopen half jaar diende de kerk voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Deze opvang wordt volgens de gemeente 'zo lang als nodig' voortgezet. Over sloop van de kerk wordt dan ook nog niet gesproken,.

De Gereformeerde Kerk in Hooghalen sloot in februari noodgedwongen de deuren. Het aantal bezoekers liep terug vertelde kerkganger Johan Janssen eerder in een interview met RTV Drenthe. "Het is de vergrijzing. De gemiddelde leeftijd ligt hier boven de 75. De bestuurders hebben deze kerk met verve geleid, maar ook vanwege hun leeftijd houdt het een keer op." Het is de laatste kerk in het dorp.