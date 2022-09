Veertig asielzoekers slapen buiten in Ter Apel

Het is voor de eerste keer dat er weer mensen buiten slapen sinds er in Zoutkamp in Groningen een tijdelijk asielzoekerscentrum is geopend. Daar is plek voor 500 tot 700 mensen. Asielzoekers kunnen er wachten op hun procedure in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Als ze aan de beurt zijn voor hun gesprek met de vreemdelingenpolitie gaan ze weer terug naar Ter Apel.