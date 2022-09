Wat vind jij: Ondanks de dure periode koop ik ook dit jaar kinderpostzegels

Het thema van de 74e editie van de kinderpostzegelactie is dit jaar 'Geef kinderen wind mee'. De organisatie wil de opbrengst gebruiken voor kinderen die vastlopen op school of iets anders vervelends hebben meegemaakt. Zij kunnen bijvoorbeeld begeleiding of een speciale training krijgen. De kinderpostzegelactie loopt dit jaar tot en met 5 oktober. Vorig jaar bracht de kinderpostzegelactie 8.526.365 euro op. Dat was 1 miljoen meer dan in 2020.