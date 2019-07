Vrouw uit Emmen opgepakt voor oplichting met huurhuis in Eindhoven

​Zeker 20 mensen huren dezelfde woning en betalen 1500 euro aan een oplichtster

Ze heeft zichzelf afgelopen nacht gemeld op het politiebureau en zit nu in de cel, laat de politie weten.De vrouw zou, zonder medeweten van de eigenaar, huurders hebben gezocht voor een huis in Eindhoven. Potentiële huurders betaalden huur en borg vooruit, maar kregen er uiteindelijk niets voor terug. Tientallen mensen zijn slachtoffer geworden, volgens de politie. Omroep Brabant sprak eerder met de eigenaar van het betreffende huis. Die was tijdelijk in het buitenland en kwam via Facebook in contact met de verdachte."Alles leek te kloppen en goed te gaan, totdat ik een mail kreeg van mijn internetprovider dat mijn abonnement werd opgezegd omdat er een ander abonnement was afgesloten. In het weekend stonden er allemaal mensen voor de deur die dachten dat ze hier kwamen wonen. Ik ben er echt kapot van."