Prijs oud papier keldert: 'Het kan niet meer uit'

"De laatste keer hadden we drie euro, dat we in de kas konden doen. En daar ben je dan vier uur voor bezig", zegt voorzitter Dick Haverkamp van IVN Emmen en Omstreken. "Dat kan niet meer uit.""De prijs is zo aan het kelderen dat we moeten kijken of het voor onze school nog uit kan", zegt directeur Hans Setz van basisschool Kristalla in Emmerhout.De waarde van oud papier schommelt sowieso, maar was bijna nooit zo laag als het nu is. De aanbieders krijgen nu 53 euro per ton.Ook bij Visser Recycling BV in Assen, waar oud papier binnenkomt is merkbaar dat er steeds minder binnenkomt. "Normaal staat er een vergoeding tegenover. Maar op dit moment is die zo laag, dat de interesse afneemt", zegt Anja Drok van het bedrijf.Volgens haar is de daling van de prijs te wijten aan landen als Verenigde Staten en Groot Brittannië, die vuil papier aanbieden. "Landen als China en Aziatische landen, dat zijn wel de landen op recycling-gebied, die hebben er geen belangstelling meer in vanuit Europa. En dat zie je terug aan de prijzen."De verwachting is volgens Drok wel dat de prijs weer zal stijgen. "Je moet ergens heen met het oud papier."Mocht de prijs weer stijgen, dan gaat IVN Emmen en Omstreken niet opnieuw beginnen. "We hebben te weinig vrijwilligers. Ik heb al een keer oproepen gedaan en dat hielp niks. En onze groep wordt ook steeds kleiner, dus dat gaan we niet doen", zegt Haverkamp.De ouders van de leerlingen van Kristalla kunnen verwachten dat de ouderbijdrage omhoog gaat. "We betalen nu schoolreisjes van de opbrengsten van oud papier, als die inkomsten blijven teruglopen, is de kans aanwezig dat ze dat zelf moeten betalen", zegt Setz. "Maar als het zover is, dan zullen we ze eerst informeren."