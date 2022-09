GroenLinks en Dierenpartij wantrouwen wildcijfers en zinnen op tijdelijk jachtverbod

Hoe zit het in Drenthe?

De Fauna Beheer Eenheid Drenthe (FBE) telt in het voorjaar het aantal hazen, konijnen en eenden. Volgens de provincie zeggen de tellingen niets over het werkelijke aantal hazen, konijnen en eenden in Drenthe.

Ambtelijk Secretaris Jan Rosing van FBE Drenthe bevestigt dat: "Het zijn jaarlijkse steekproeven in 10 procent van de 21 Drentse Wildbeheereenheden", ofwel jachtgebieden. "Die cijfers kunnen alleen een trend signaleren: gaat het goed of slecht met een diersoort, of is het stabiel?"

"Gek genoeg zijn diezelfde steekproeven grotendeels bepalend voor het Faunabeheerplan van de provincie waar de regels voor jacht en wildbeheer in staan."

Ontbrekende cijfers, net als in Friesland?

Een quick-scan van de jaarverslagen van de FBE Drenthe laat geen witte vlekken zien in de telcijfers van hazen, konijnen, eenden, houtduiven en fazanten. Wel zitten er in de cijfers van 2021, 2019 en 2017 onduidelijkheden als het gaat om hoeveel dieren er geschoten zijn. Volgens de FBE moeten we ze zien als 'nul geschoten'.

De voorjaarstelling van haas, konijn en wilde eend zijn niet in te zien. Deze gegevens worden gepubliceerd in het jaarverslag van FBE Drenthe. Dat komt waarschijnlijk uit in maart, een jaar na de telling.

Het is niet duidelijk hoe juist en compleet de cijfers precies zijn. De provincie verwijst naar de FBE, die weer terugverwijst naar de provincie. Rosing: "De provincie is verantwoordelijk voor het beleid en maakt afwegingen rondom beheer en schadebestrijding." Provinciebestuurder Jumelet wilde niet reageren vanwege de Statenvragen die zijn gesteld.