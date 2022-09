Laatste vluchtelingen in opvang Veenhuizen hebben na 'moeilijk afscheid' onderdak in Leeuwarden

Voor alle vluchtelingen die sinds juli tijdelijk verbleven in de opvang in Veenhuizen is sinds gisteravond onderdak gevonden. De laatste overgebleven asielzoekers zijn verhuisd naar Leeuwarden.

"Daar zijn wij heel gelukkig mee", reageert projectleider Bertus Reinders van de asielopvang. Om de druk op het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel enigszins te verlichten, konden de afgelopen twee maanden maximaal 140 asielzoekers tijdelijk terecht op het terrein van gevangenis Groot Bankenbosch in Veenhuizen.

Einde op 1 oktober

Eerder werden al 26 vluchtelingen vanuit Veenhuizen opgevangen in Exloo. Ook elders in het land werd onderdak gevonden voor enkele mensen. Gisteren waren er 86 asielzoekers in Veenhuizen voor wie nog geen nieuwe slaapplek was geregeld, zij zijn dus nu verhuisd naar Leeuwarden.

De opvanglocatie in Veenhuizen moet sluiten omdat Groot Bankenbosch klaar wordt gemaakt voor de tijdelijke huisvesting van gevangenen. Zij verhuizen vanwege de geplande renovatie van de twee actieve gevangenissen Esserheem en Norgerhaven. De sleutel van Groot Bankenbosch wordt op 1 oktober ingeleverd bij het Rijksvastgoedbedrijf, die verantwoordelijk is voor de renovatie van de gebouwen.

Moeilijk afscheid

Toen de vluchtelingen Veenhuizen verlieten, was nog niet bekend dat ze naar Leeuwarden konden. Daarom werden ze naar het aanmeldcentrum in Ter Apel gebracht. Reinders noemt het afscheid van de vluchtelingen hierdoor 'moeilijk'. "Je krijgt een band met de mensen die daar zitten", zegt hij. "We hebben ze van het gras in Ter Apel afgehaald, maar gisteren stuurden we ze weer terug. Dat wil je niet."

Dat het vertrek uit Veenhuizen gepaard ging met emoties noemt hij ook 'goed'. "Dat betekent dat er in twee maanden tijd wel iets is gebeurd. Het was super in Veenhuizen, vanuit de gemeente Noordenveld was dit heel goed geregeld."