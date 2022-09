Burgemeester wil af van statements met vlaggen op gemeentehuis Hoogeveen

Het college van burgemeesters en wethouders in Hoogeveen wil af van statements op het gemeentehuis. Er komen wat het college betreft geen nieuwe vlaggen meer nadat de groene #trotsopdeboer-vlag binnenkort wordt verwijderd.

Plots wapperde er deze zomer een groene vlag boven het gemeentehuis in Hoogeveen, om de boeren te steunen. Op verzoek van CDA-raadslid Bert Otten, tevens boer, werd de vlag gehesen. "We willen als college laten zien dat we achter vreedzame protesten staan die bedoeld zijn het kabinet te overtuigen de stikstofplannen aan te passen."

De #trotsopdeboer-vlag wordt door het college gezien als neutrale vlag, antwoordt B en W op vragen van GroenLinks.

Standpunt en nieuw beleid

GroenLinks ziet dat anders en vroeg het gemeentebestuur waarom er niet met de gemeenteraad over werd overlegd. Want, zo zegt de partij van fractievoorzitter Harrie van der Meer, er zijn genoeg inwoners van de gemeente die zich 'groen en geel ergeren aan gevoerde acties', doelend op bijvoorbeeld snelwegblokkades met trekkers.

Maar overleg over het steunen van boeren was in Hoogeveen niet nodig, vinden burgemeester en wethouders. "Het college is verantwoordelijk voor de uitvoering van het vlaggenprotocol. Bij eerdere gelegenheden inzake het hijsen van vlaggen heeft het college ook zo gehandeld en ook niet de raad van tevoren geïnformeerd."

Discussie leidt tot wijziging

De 'neutrale vlag' oogstte lof en kritiek en zo neutraal is de vlag ook weer niet, erkent het college. "We beseffen dat we hiermee een standpunt innemen. Dat geldt ook voor eerdere besluiten over het ophangen van bijvoorbeeld de regenboogvlag en de Oekraïense vlag. De discussie die over het gebruik van vlaggen soms ontstaat, is voor het college aanleiding om na de zomer het vlaggenprotocol aan te passen."

Burgemeester Loohuis geeft aan hoe dat protocol er wat hem betreft uit moet gaan zien. "De insteek van de burgemeester is dat er op het gemeentehuis slechts ruimte is voor de Nederlandse, Drentse en Europese vlag, tenzij er officiële buitenlandse delegaties op bezoek zijn", antwoordt hij op de GroenLinks-vragen. "Onderdeel van het protocol wordt dan ook dat we geen vlaggen ophangen die steun betuigen, het gemeentehuis is neutraal. Alle andere eventuele uitingen krijgen plaats op een andere plek dan het gemeentehuis."

Het nieuwe protocol wordt wel in samenspraak met de raad opgesteld, eerst haalt de gemeente de komende weken de omgekeerde vlaggen van gemeentelijke eigendommen. Met het einde van die protestuiting zal ook de groene steunvlag boven het raadhuis verdwijnen.

Regenboogvlag

Dus lijkt het binnenkort gedaan met de boerenvlaggen, de Oekraïense tweekleur en Cascaderun-vlag in de carillontoren. En ook de regenboogvlag zou in het voornemen van Loohuis niet terugkeren op het gemeentehuis.

Een meerderheid van de gemeenteraad stemde in 2016 in met een motie waarin de gemeente zich tot regenbooggemeente benoemde. Alleen Gemeentebelangen was destijds tegen. Onderdeel van de motie is dat de gemeente staat 'voor een tolerante samenleving waarin iedereen gelijkwaardig wordt behandeld, en daarom de regenboogvlag op het gemeentehuis te hijsen op de Coming-Outday (11 oktober) en Paarse Vrijdag (tweede vrijdag van december)'.

GroenLinks wil 'duidelijke scheidslijn' in vlaggenbeleid

GroenLinks-fractievoorzitter Van der Meer wil niet vooruitlopen op het protocol dat het college gaat voorleggen, maar zegt wel kritisch te gaan kijken naar het beleid rond de regenboogvlag. "Voor mij is er wel een verschil tussen een vlag die toont dat je een inclusieve gemeente bent en een protestvlag. Daarin moeten we een duidelijke scheidslijn bepalen. Het twee keer per jaar ophangen van de regenboogvlag is een raadsbesluit, dat is een punt van aandacht."