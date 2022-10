Van top tot teen Molukker; vijf generaties aan het woord

Niemand zal anno 2022 zeggen dat Schattenberg de ideale opvangplek was. En toch valt het op, voor wie de interviews leest, dat veel mensen Schattenberg na hun verhuizing misten en er prettige herinneringen aan hebben. Guido Abuys: "Ja, dat geldt dan met name voor hen die daar als kind hebben gewoond of er geboren zijn. Je moet je voorstellen, de school had een tropenrooster. Dus je ging 's morgens tot begin van de middag naar school en daarna was je vrij. En dan heb je natuurlijk de omgeving van Schattenberg, met z'n bossen en z'n vennetjes. Voor kinderen was het een ideale leefomgeving. En of ze nou naar Assen gingen verhuizen of naar Smilde, de heimwee slaat op een gegeven moment toe, heimwee naar Schattenberg. Ze missen die vrijheid. Ze missen de ruimte, ze missen de frisse lucht. In zo'n woonwijk kun je als kind op een gegeven moment geen kant uit en en je stapt ook niet zomaar bij een ander naar binnen. Het is een heel ander leven en daar hebben de kinderen echt heel veel moeite mee."