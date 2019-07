'Je bent bijna een uitzondering als je geen tatoeage hebt'

Maar wat zijn de trends op tattoo-gebied? We leggen vandaag - op de internationale dag van de tattoo - vijf vragen voor aan tatoeëerder Martina Koster uit Hoogeveen."Ik heb geen exacte cijfers. Maar je bent tegenwoordig bijna een uitzondering als je geen tattoos hebt. Mijn gevoel zegt dat bijna wel tachtig procent van de mensen een tatoeage heeft, of er in elk geval affiniteit mee heeft.""Heel veel mensen kiezen voor een grote tatoeage, een zogenoemde sleeve. Dat betekent dat je bijvoorbeeld je hele arm hebt dicht getatoeëerd. Mensen willen ook steeds vaker een tatoeage waar een verhaal bij hoort. En als je kijkt naar de stijlen, zie je veel realisme en een trend in mandala's. Ook minimalistische tattoos zijn populair en dotwork.""Dotwork betekent dat je de tatoeage opbouwt met allemaal kleine stipjes. Dat duurt een hele tijd, zeker als je bijvoorbeeld een sleeve tatoeëert. Dat vraagt aandacht en rust. Een hele sleeve is vaak wel een project van een jaar, Dan komen mensen bijvoorbeeld één keer per maand langs en soms ook wel jarenlang.""Ik zit gemiddeld op twee klanten per dag. Het zijn vaak langere sessies die ik doe. Dat is omdat ik de rust wil bewaren. Ik wil de tijd hebben om flexibel te kunnen zijn. Het gemiddelde voor een tattooartist die grote tatoeages zetten, ligt denk ik ook wel op twee klanten per dag.""Dat is heel erg moeilijk te zeggen. Het hangt er echt vanaf wat je wilt, dus een duidelijke richtprijs kan ik niet geven. Maar het zetten van een tatoeage begint ongeveer bij vijftig euro. Dat is zeg maar het starttarief. En dan hanteert een tatoeëerder nog zijn eigen uurtarief."Ik heb een keer geteld en toen kwam ik ongeveer op 36. Maar ik zeg altijd maar dat het uiteindelijk één hele grote wordt. Als je het zo zegt, valt het wel weer mee. Dan klinkt het niet zo erg.""Ik heb nu iemand in de stoel zitten, we hebben net even een korte pauze. Hij wil de naam van zijn zoon op zijn kuit laten tatoeëren. Een flinke tattoo wordt het. Hij vertrekt wel wat af en toe", besluit Martina lachend.