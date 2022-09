'Omwonenden windmolens zijn onvoldoende beschermd tegen geluidsoverlast'

In dat rapport staat dat er in de geluidsnormen voor windmolens geen rekening gehouden wordt met lawaaipieken waardoor omwonenden niet kunnen slapen. De Tweede Kamer vroeg dit rapport op tijdens een Kamerdebat in 2009. De minister weigerde toen het document openbaar te maken, omdat het was bedoeld voor 'intern beraad' en niet om 'buiten het departement de discussie te bepalen'.

In Drenthe wordt gewerkt aan windmolenpark De Drentse Monden en Oostermoer. Daar komen 45 windmolens. Die staan in een gebied bij 2e Exloërmond, Nieuw-Buinen, Drouwenermond en Gasselternijveen.

Voor windturbines bestond jarenlang een harde geluidsgrens die niet mocht worden overschreden. Tot 2009. Toen besloot het ministerie dat de geluidsgrenzen voortaan jaargemiddelden moesten zijn. Daardoor kan het geluid het ene moment heel hard zijn, terwijl het op een ander moment muisstil is. Gemiddeld is het dan op orde.

Uit onderzoek van Zembla blijkt dat het in de praktijk voor handhavers, zoals omgevingsdiensten, niet mogelijk is om te constateren dat de norm van een jaargemiddelde wordt overschreden. Zo schrijft de Omgevingsdienst Groningen in reactie op een klacht dat er niet kan worden vastgesteld of er een overtreding is, omdat 'de turbines nog geen jaar in gebruik zijn'.