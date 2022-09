Nieuwbouw voor basisschool in Eext op huidige locatie

De Prins Willem Alexanderschool krijgt een nieuw onderkomen aan 't Witzand in Eext. Dat gebeurt voor een deel op dezelfde plek als waar de huidige school nu ook al staat.

Dat heeft het college van burgemeester en wethouders gisteren besloten. Eerder was al bepaald dat nieuwbouw voor de basisschool beter is dan renoveren. Na gesprekken met omwonenden, de school en andere betrokkenen kwamen drie locaties op tafel: twee op huidige plek en één bij de voetbalvelden in Eext.