Hoogeveen gaat omgekeerde vlaggen weghalen: ‘Geen afspraken met actievoerders’

De gemeente Hoogeveen gaat de komende weken omgekeerde Nederlandse vlaggen verwijderen van gemeentelijke eigendommen. Dat is besloten na een gesprek met een aantal actievoerders die de vlaggen ophingen.

De vraag die op tafel lag, was of de actievoerders bereid zijn om een deel van de vlaggen weg te halen en geen nieuwe meer op te hangen. Volgens een gemeentewoordvoerder zijn daar geen afspraken over gemaakt.

"We hebben met drie mensen om tafel gezeten en een goed gesprek gevoerd. Alleen is het zo dat deze mensen geen mandaat hebben om afspraken te maken met ons. Zij vertegenwoordigen namelijk geen grotere achterban. Het zijn vooral kleinere groepen of eenlingen die de vlaggen hebben opgehangen. De mensen waar wij het gesprek mee hebben gevoerd kunnen dus niet spreken voor alle actievoerders."

Hoe zit het ook alweer?

Het thema leverde veel discussie op afgelopen zomer. Boeren hingen de vlaggen op uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. In Hoogeveen werden ze opgehangen aan lantarenpalen en verkeerslichten. Volgens de gemeente is dat niet toegestaan. Ook zou het onveilige situaties veroorzaken op de weg. De gemeente wilde daarom de vlaggen zelf weghalen, maar dat besluit kon rekenen op veel kritiek. Ambtenaren werden zelfs bedreigd.

"Zodra we een naam weten, doen we altijd een melding en aangifte bij de politie", legt de gemeentewoordvoerder uit. Of dat in dit geval ook is gedaan, daar wil de gemeente niet over uitweiden.

Inmiddels hebben meerdere gemeenten in Drenthe aangegeven de vlaggen de komende tijd weg te halen. Begin deze maand kondigde de provincie Drenthe aan hetzelfde te doen langs provinciale wegen. "Met de herfst op komst, is het noodzakelijk om de vlaggen te verwijderen langs de provinciale (vaar)wegen", liet gedeputeerde Nelleke Vedelaar weten.

De Wolden

In De Wolden is het college ook in gesprek gegaan met het actiecomité. De burgemeester heeft in het laatste gesprek met de vertegenwoordiger van de groep benadrukt dat de vele vlaggen in het straatbeeld niet wenselijk zijn. De straten waar dit voor geldt zijn doorgegeven aan het comité, zij haalt een deel weg.