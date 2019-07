Voedselbank Zuidoost-Drenthe heeft tekort aan vrijwilligers

"De voedselbank bestrijkt de gemeenten Coevorden, Borger-Odoorn en Emmen. Maar het is allemaal heel veel werk en daar zoeken we vrijwilligers voor", vertelt coördinator Koop van Engen van de voedselbank "We zoeken onder meer naar chauffeurs en bijrijders, die de supermarkten willen langsgaan om het aangeboden voedsel op te halen", zegt Van Engen. "We hebben veel aanvoer van verschillende bedrijven en dat moet allemaal verwerkt worden."En als de spullen zijn opgehaald, moet er nog van alles gebeuren. Vleespakketten moeten worden gestickerd en in de vriescel. En de verse groenten worden opgeborgen in de koelcel. Om de week maken vrijwilligers er voedselpakketten van."We hebben 700 klanten, dus we moeten ook 700 pakketten maken", vertelt Van Engen. Vandaag zijn ze met vijf vrijwilligers aan het werk. Het aantal verschilt per dag. Op de dag dat de voedselpakketten naar de achttien uitgiftepunten gaan, zijn er zo'n tien tot twaalf vrijwilligers.Maar dat zijn te weinig mensen. Van Engen wil er wel een stuk of tien mensen bij. "Eigenlijk het liefst per direct. Het is nu wel vakantietijd. Maar ook een aantal van onze vrijwilligers zijn op vakantie."Volgens Van Engen loopt het aantal mensen dat gebruik maakt van de voedselbank wel terug. Nu zijn het er nog zo'n 700, in het verleden zijn dat er weleens 850 geweest. "Dus het wordt wel minder. Je kunt zien dat het beter gaat met de economie", besluit hij.In de hele provincie Drenthe maken zo'n 3.500 mensen gebruik van de voedselbank. In december hield RTV Drenthe in samenwerking met de voedselbanken in de provincie de actie. Daarmee werd voor ruim twee ton aan levensmiddelen opgehaald. Het was de vijfde keer dat de actie werd georganiseerd.