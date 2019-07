Crowdfunding voor rondvaartboot in Assen

"Ik hoop dat de boot deze zomer weer kan varen", zegt Schaafsma.De boot ligt al maanden op de werf in Harlingen te wachten op een opknapbeurt. Anders mag ze het water niet op. Er is 30.000 euro voor nodig. Het college van B en W wil niet meebetalen, omdat er te weinig vertrouwen is in een gezonde financiële toekomst van de boot.Bij de stichting Varen in Assen komt de slechte boodschap hard aan.Daarop wilde Schaafsma iets doen en begon een crowdfunding. "De Fluisteraar is gebouwd door werkloze jongeren en vaart sinds 2017. Zelfs koning Willem-Alexander heeft er op gevaren. Die moet terugkomen in Assen", zegt Schaafsma.Volgens Berto Drenth, voorzitter van de stichting Varen in Assen, is er inmiddels 475 euro gestort. Ook de politiek in Assen roert zich over de fluisterboot. De PvdA in de provinciehoofdstad heeft inmiddels vragen hierover gesteld.