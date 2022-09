Paddenstoelen komen eindelijk tevoorschijn: 'Ze hebben een heel belangrijke functie'

Het is u misschien ook opgevallen, maar de laatste weken waren er nog maar weinig paddenstoelen te zien. Normaal gesproken komen paddenstoelen in augustus boven de grond, maar door de droge zomer duurde dit langer. Na de regen van afgelopen week schieten ze weer uit de grond.

Joop Verburg is voorzitter van Natuurvereniging Zuidwolde en expert op het gebied van paddenstoelen. "In Drenthe kennen we zo'n 2.500 ontdekte paddenstoelen. En deze paddenstoelen hebben een heel belangrijke functie. Maar dat ze nu een maand later zijn, dat is niet zo erg", legt hij uit.